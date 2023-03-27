不平則鳴：票價檢討仍護核心利益

政府就港鐵「可加可減」的票價檢討機制，在與港鐵公司完成檢討，並經行政會議通過後，有小突破的改變，即對其生產力因素計算方法必須加入港鐵物業發展的利潤收益，並分三級制作為生產力因素扣減利潤得益0.6%、0.7%及0.8%。這一打破利益固態藩籬的行為，可以視作為新一屆政府嘗試向固有既得利益集團開刀的破局，但只是小修小補。

曾幾何時，只加不減的票價檢討方程式怪物騎在全港市民和乘客頭上予取予攜，加就天下無敵，減就有心無力，其實全因頑固保守的利益集團緊緊操控實際的檢討大權而已。「一夫當關，萬夫莫開」，令港鐵年年加價，但又以延後實施把戲，或限期票價優惠的「止痛貼」塞住反對和不滿之口，令公眾早已對立法會監察港鐵港府不起作用麻木，不存希望。無他，沒有希望便沒有失望！人們都會自行找到心死的心靈安慰。就在人人大概都哀莫大於心死的時候，本屆政府終有石破天驚之舉，總算遲到好過無到吧！

可是，這一小突破的結構改革，只能算是保守得謹小慎微的一小步。運輸局局長仍以鐵路已老化，需要作投入大幅維修成本準備為由，為港鐵核心利益護航，未肯就下述3個方面作更深入的改革。

其一，拒絕對港鐵整體營運收益作為扣減利潤收益計算基礎，只局限其每年度的物業發展收益，刻意隱藏了把港鐵境外投資經營發展的龐大收益。難道管方用港鐵資源（即港人資源）包括資金、技術、管理、商譽等打本去境外投資搵真銀的得益不是港人血汗嗎？其二，繼續堅持只用運輸業名義工資指數計算是公然搵老百姓的「笨」，為何不依隨全港工資的平均指數計算？其三，延誤罰款應與高層的花紅直接掛鈎，而非間接罰全港市民。