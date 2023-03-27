橫眉冷看：及早將邦交國清零

台灣外交部被嘲為斷交部，對外關係改善不了，近年更頻頻接獲斷交消息，最新的例子，是洪都拉斯決定放棄台灣，改而跟中國大陸建立外交關係。寶島領導人蔡英文為討好對方，曾自稱是洪都拉斯的女兒，如今「父母」竟然棄她而去，試問情何以堪！

目前台灣的邦交國只剩13個，年削月割，恐怕很快就會變成個位數字。換我是寶島領導人，長痛不如短痛，索性馬上「清零」算了。外交關係大多是建基於利益，目前台灣僅餘的邦交國，十居其九是為了索取經濟援助，而且每一國的要求，幾乎都是數額龐大。以洪都拉斯為例，與台灣斷交前，曾多次向蔡英文政府要求20億美元的經援，寶島拒絕答應，雙方便只能分手。

政治是現實的，也不能怪責洪都拉斯苛索無度，該國要捨棄與世界第二大經濟體建立正常關係，損失自然甚巨，過去跟台灣保持邦交，就是希望從中能夠獲取更大利益。如今20億美元你付不來，我當然有權另選靠山。

20億美元折合超過150億港元，數目不可謂不多，台灣就算勉強滿足了洪都拉斯的索求，其餘13個邦交國想必也會依樣畫葫蘆，提出相近要求，加起來寶島就要再掏出260億美元，這豈不是硬生生被割下一大塊肉！即便蔡政府願意割捨，問題也不能一勞永逸，說不定隔三年五載，各邦交國又會遞上新的提款單，你又能滿足多少回？

蔡政府拒絕為洪都拉斯提供巨額經援，看來是合理的，對方捨你而去，亦是情理中事，誰也怪不得誰，但洪國去了，問題仍會在餘下的13國當中重複。既是如此，台灣及早自行將邦交國清零，豈非更加省事。