筆下風雲：中洪建交證美國失敗

洪都拉斯正式跟北京建交，宣布與台灣斷交，當然不令人意外。目前，台灣「邦交國」只餘13個，僅蔡英文任內就失去9個。這些恥辱數字不僅反映中國大陸強盛，更反映在背後攪局的美國已逐漸失去影響力。

國與國的交往離不開利益，洪都拉斯曾表示向台灣尋求20億美元重組外債不果，因而轉投中國大陸。但美國這段時間不斷向洪方施壓，要求撤回建交意向，也是明擺着的事。惟事實證明，美國施壓徹底失敗。難怪美國面子一時間擱不下來，一方面表示尊重洪方決定，另一方面又警告「中國的承諾往往不能兌現」，恨得牙癢癢，更顯得進退失據。美國在拉丁美洲這個「後花園」角力又輸給中國，寫在牆上。

這又難怪，中國推動的「一帶一路」以發展和援助為目標，不少落後國家都因為有了中國的資金和基建而打通交通，帶旺經濟，美國一味抹黑為「債務陷阱」，早就無人相信。反觀美國口惠而實不至，不僅對別國經濟援助少之又少，亦無能力協助其他國家發展基建，最不公平的是美國拒絕開放市場，只有它收割別國財富，別國無法分一杯羹。所謂的「承諾往往不能兌現」，說的其實是自己。

美國長久以來，以軍事、金融、經濟、科技等霸權獨步全球，民主和意識形態不過是塊遮羞布，卻一直以這塊遮羞布來緊箍其他國家，只要是非民主國家便等於敵人。但隨着時間驗證，美國這些只為維護一己霸權、非黑即白的伎倆已被別人看穿，愈來愈多國家厭倦這些把戲。還是那句老話：民主不能當飯食。除了洪都拉斯與北京建交，巴西總統、馬來西亞首相、西班牙首相、法國總統以至歐盟委員會主席都排住隊訪華，美國除了乾着急，又能怎樣？