坦言集：危機剛起

美國銀行危機似乎引發資金從美國銀行體系出逃避險，它們會走去哪裏呢？

資金是追求利潤，因此會走向利潤較高的領域。但是，利潤率高低背後還有風險因素。後者不但可打消利潤收入，更可以把資金全面清零，就如瑞信的AT1債券在政府下令之下，由億萬美元變為一錢不值。現時國際金融形勢近似2008年金融海嘯前夕，金融機構可以破產，企業可以破產，兩者也可被吞併，卻不會對有關的資產、負債，以至沒有政府保險的存款有所保障，資金面對的風險極大。市場突變 （實質變化早已存在，只是政府、企業與媒體一起掩蓋），資金便隨時血本無歸。這本是金融及經濟危機的功能，把濫發的浮財一舉殲滅，調整市場的供求回復均衡，在這樣嚴峻急變的形勢下，從美國銀行體系有幸逃出生天的資金會去哪裏呢？

逃往股市？美國股市正岌岌可危。逃往債券？連美國政府的國債、大銀行的一級資產債券都價格急跌，或是毀約大折扣支付以至清零不付。逃往歐洲銀行？德意志銀行正似步美國第一共和銀行和瑞信後塵。面對烏克蘭戰爭、能源危機、高通脹，歐洲社會政治動盪，形勢更劣於美國，只是歐元有可能加息，用利息差來搶奪美元資產的資金。但歐元、英鎊、瑞士法郎的匯率亦未必可穩定，同時受制於美元的反撲。

美元可借政府干預反覆地抗衡貶值來挽留資金，可是沒有多少人會相信，美國不用動大手術便可克服當前可能比2008年更嚴重的危機。因此美元、美元資產可作短期投機，但風險巨大，如退休金、主權基金等保守的資金不可能投入，投入帶來的收益反覆未必可穩守。從美國銀行系統逃出的資金，或許只能暫泊於離岸國際金融中心（低息乃至負息來求政治保險），或更進取地逃出以美國為首的G7，投入於最安全的新興國家資產。中國便是最佳的選擇，香港更是中國安全體制中最自由開放的對外部分。

正因如此，資金應會流入香港。但相信不如坊間傳說那樣蜂擁而至，也不會一下子從美國直衝香港。亞洲的新興國家和國際金融中心，從香港到東京、新加坡、波斯灣區各國，都會得益於美國（包括早前從不同國家逃美）資金流入。

這僅只是當前美國為主的國際金融危機剛起的情況，還有更大的後續變化。