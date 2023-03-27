政情：廖長江回望立會反對派 「無理吵鬧搞破壞」

社會復常，立法會都要「復常」。建制派「班長」廖長江斥過往反對派議員唔肯理性溝通，喺議事廳吵鬧同攬炒，拖慢社會嘅發展。佢又話要畀市民同社會睇到一個正常嘅立法會運作，唔係以前班反對派吵鬧先係正常。

抗拒畀人叫做班長 廖長江出席議員鄧家彪嘅網上節目時話，其實佢對「班長」呢個名好抗拒，甚至叫班同事唔好咁叫佢。由於上屆立法會有反對派，議會好混亂，當時係由建制派議員選佢出嚟做呢個位，要統籌建制陣營6個板塊同幾個獨立議員，最重要係守住35位議員嘅法定人數，亦要同反對派協調一啲嘢，而經過選舉法例修訂後選出嘅立法會，佢繼續擔任總協調人，但協調嘅議員就倍增。佢形容以前有反對派，建制派一致槍口對外，而今屆經過磨合期，大致上趨向一個平穩嘅運作。

鄧家彪話以前嘅立法會畀人嘅印象係掟嘢，甚至要癱瘓立法會，要攬炒，總之好混亂，諗番轉頭，若反對派願意溝通，會唔會香港有啲嘢可以改善到？廖長江直言上一屆立法會，唔好話市民冇眼睇，佢都冇眼睇，而經歷當時嘅風風雨雨，佢都撫心自問，「拉布嘅時候幾百條修訂，你坐喺度撳掣都撳日幾兩日，嗰時真係會問你究竟喺度做緊乜嘢？」佢話若果反對派肯理性溝通嘅話，2015年嘅政改已經通過咗，就唔需要攬炒、唔會內會選唔到主席，跟住又出現民主派35+初選嘅鬧劇，令到佢哋有部分前議員要坐監，喺黑暴嗰時，佢哋亦冇及時同嗰啲極端嘅暴徒割席。

講到議會要追落後，佢話因為內部分化、各走極端，香港虛耗咗差唔多25年，經濟同社會發展都受到拖累，依家復常，希望立法會能夠支持政府去追番一啲發展經濟嘅進度。

話批評唔等於監察 雖則係咁，但佢話政府都唔可以隨心所欲，事關議員有監察政府嘅職能。佢強調監察政府唔係鬧政府，係兩回事；唔係批評政府就等於監察政府，根本係兩個唔同嘅概念，佢希望立法會能夠做到是其是、非其非，亦希望市民睇到立法會嘅正常運作，強調過往嘅吵鬧並非真正議會。

佢又舉例話，由佢做主席嘅司法及法律事務委員會早前召開3小時嘅會議，討論法律執業者修例，唔少議員都問咗好多嘢，但尖銳嘅問題唔係話要鬧人，而係互相尊重，係理性咁問，同埋係問啲社會關注嘅問題，咁至係議會嘅正常運作，唔係以前鬧人狗官先係正常。