旅巴飄移 撞欄反彈撼的士

龍翔道天雨路滑 車Cam直擊驚險一刻 受天雨路滑影響，九龍塘龍翔道接連發生車禍，昨晨一輛旅遊巴駛至豐力樓對開彎位，懷疑路滑跣胎「飄移」，直撞左邊鐵欄後再反彈衝向快線，與駛至載客的士相撞，的哥及女乘客同告受傷，有「車Cam」拍下意外經過。此外，上周六晚一輛運油車亦在上址失控，掃低燈柱及擦壆而行後，引發3車串燒意外，造成兩人受傷送院。

昨晨8時許，一輛旅遊巴沿龍翔道往觀塘方向行駛，至近豐力樓對開彎位時，疑因天雨路滑失事，車頭指向慢線撞向防撞欄後，繼而反彈至快線。適時一輛的士駛至，懷疑收掣不及與旅遊巴發生相撞，兩車橫亘3條行車線。

運油車撞冧燈柱 累3車互碰 有「車Cam」拍下驚險一刻，從影片見到當時雨勢頗大，旅遊巴沿左二線行駛，在彎位突然失事猶如「舞龍」般「飄移」，先衝向慢線撞欄，然後反彈至路中，車頭指向快線，並與從快線駛至的士相撞，其後旅遊巴稍為倒車，然後停下。姓陳（61歲）的哥胸部不適、車上一名姓沈（32歲）女乘客頸部感到痛楚，需由救護車送院治理，姓黃（66歲）旅遊巴司機沒有受傷。

另外，上周六晚10時許，一輛運油車沿龍翔道東行駛過豐力樓至一左彎時，疑路面濕滑致跣胎失控，運油車由慢線滑行至快線，撼向路中分隔石壆，繼而緊貼石壆向前磨行約30米停下。一支燈柱被撞至當場應聲「瞓低」，跌落對面行車線，適時一輛私家車與兩輛的士駛至，疑閃避不及發生碰撞。

意外後，涉事運油車撞至車頭變形，擋風玻璃爆裂，運油車姓施（63歲）司機及一名姓袁（43歲）的姐報稱受傷，由救護車送院治理。

至於遭撞毀的燈柱，則由到場中電人員進行維修及善後，執法人員在現場指揮交通及調查意外經過及原因。受事故影響，現場來回線交通一度受阻。