港女赴日拍AV引熱議 司機愛驅貼宣傳照

【本報訊】香港KOL素海霖（Erena）以日本名「繪麗奈」出道，成為香港進軍日本AV界第一人，隨即成為全城熱話。社交平台多個群組近日有網民分享其消息，甚至街頭出現類似日本的「痛車」，將其「出道作品」的宣傳照張貼在愛驅，迅即引來關注，而多位「同好會」成員持續關注車輛動向以示支持。不少網友見到有關圖片，均笑言呼籲司機們要小心駕駛，切勿引發交通意外。

網民籲後車小心駕駛 有網民在社交平台群組「車cam L」分享貼文，相中可見前方一輛貨車尾板貼上了素海霖的性感宣傳照。雖然她在日本AV界出道的消息一度引起爭議，惟該貼文仍吸引大量留言，有網友更分享該貨車的動向，指在銅鑼灣、沙田區等均見蹤影。另有網友紛紛貼上圖片，指有電單車及的士車尾亦貼上其宣傳照。

不少網民表示支持，但亦有人揶揄更需要關注道路及駕駛安全，「交通意外又會增加」、「一定會跟車好貼」、「一陣炒車就大鑊」。另有網民留言詢問車主，「個心有冇離一離定跳埋出離」。

「痛車」源於日本且在當地盛行，司機一般會將動畫、漫畫及電子遊戲作品中的人物圖案，以彩繪或貼紙等方式裝飾車輛。