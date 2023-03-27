涉非禮同校女生 13歲男被捕

據了解，報案當日，受害少女在放學後找老師領取功課，卻被涉案少年從後抱住，嘗試將她拉入洗手間，懷疑圖謀不軌。事主設法推開對方後，驚慌失措奔出校園，期間假裝校外的婦人是其母親，並且大叫求救，才將少年嚇退。事主其後回家，向家長申訴委屈。

據受害人所稱，該名少年過去亦曾在學校樓梯及廁所等地方對她作出同類惡行，當中除了「扮攬扮錫」，更曾觸摸其臀部。受非禮陰霾影響，事主一直不敢回校，只能以網課形式上堂，有指校方對處理事件表現消極，竟將其情況視同「嚴重缺課」，並為此發出家長通知書，警告她如無特別的缺課理由，或會留級處置，令家長既憤怒又無奈；另一方面，報案後4個月，少女父母據報曾向執法部門詢問調查進展，惟遲遲未獲回覆，亦使他們感到難以接受。執法部門指，一直與受害人家長保持溝通，並有和他們面談及告知有關調查進度及解釋相關程序。今年2月14日，該部門就案件與受害人家長會面相討調查進度。