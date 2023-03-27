警車失控撞壆 六小時內兩自炒

警隊訓練不足，駕駛技術同樣「得人驚」，昨日更接連釀成兩宗自炒車禍！首先是凌晨時分，銅鑼灣一輛警車前往處理交通意外途中，懷疑失控撞壆撼欄，造成車頭毀爛兼漏油。警員毫髮未損，但已無法履行原定職務，結果一事無成「愈幫愈忙」；約6小時後，另一輛警車疑在葵涌落斜時收掣不及，車輛猛撞石壆，再順勢闖入對向行車線，惟幸當時無車駛過，不致釀成更嚴重事故。兩宗車禍懷疑均涉及天雨影響，確實成因有待追查。

昨凌晨4時許，銅鑼灣軒尼詩道發生一宗車禍，一輛警車奉召前往處理，期間沿告士打道第5線駛往跑馬地及香港仔一條分隔車路時，懷疑入彎失控，車輛剷上路邊石壆，撼毀一段鐵欄、一個路牌及3條石柱才止住衝勢。車禍後，警車車頭擱在石壆上，其外觀毀爛不堪，泵把脫落，左邊車門亦告凹陷，但車上3名警員並無受傷。由於現場有機油漏出路面，多名交通警取來木糠清理油漬，正就意外原因展開調查，不排除因天雨路滑肇禍。

而在早上10時許，葵涌再發生同類意外，一輛警車沿葵盛圍往荃灣方向落斜行駛，至葵盛西邨9座對開燈位前失事。據有關「車Cam」片段所見，當時路面濕滑，涉事警車亮起警示燈落斜，並逐漸駛近正在等待轉燈的拍片車輛，惟司機懷疑收掣不及，直至雙方車輛距離數米之際，警車車頭突然向右一歪，直插路中石壆，部分車身更闖入對向行車線，幸無釀成迎頭相撞。

葵涌車禍險釀越線相撞 據悉，該輛警車載有二人，俱無大礙。為免阻塞交通，擔當司機的警員在闖禍後一度倒車，將車輛褪回原先的行車線，然後才落車查看情況，茫然四顧約半分鐘後，才重新返回駕駛座，相信是向上級通報事件及尋求支援，片段亦就此結束。

近年警車車禍不勝枚舉，堪稱「鑊鑊新鮮鑊鑊甘」，出事率之高更使「道路炸彈」的惡名不脛而走。今年3月5日，一輛警車沿西營盤干諾道西往中環方向行駛，至東邊街交界路口時，與一輛沿東邊街駛出的私家車相撞，造成兩車分別車頭及車身受損；2月8日，一輛警車經銅鑼灣高士威道東行，駛至摩頓台橋底時，有人懷疑在掉頭或切線時撞上電車，意外中無人受傷；2月2日，一名交通警駕駛電單車，由荃灣關門口街轉入青山公路之際，懷疑跣胎自炒翻車，其人安然無恙，但已「嚇窒」途經司機。