醫健：藥到病除：創新核糖核酸療法 大幅下降壞膽固醇

經過數年的新冠肺炎疫苗注射，市民對核糖核酸的認知和接受程度都有所提升。除了信使核糖核酸（mRNA），另一種稱為小分子干擾核糖核酸（siRNA）近年也有新的臨床突破。第一款siRNA藥物Patisiran於2018年獲美國食品藥物管理局批准，用於治療家族性澱粉樣多發性神經病變。2021年末，最新的siRNA藥物英克司蘭（Inclisiran）亦在香港註冊，用於原發性高膽固醇血症或血脂異常的成年患者，在飲食和他汀類藥物控制下，額外降低更多的壞膽固醇。

增加肝臟細胞 siRNA是一條20至25個核苷酸組成的雙鏈RNA。在送入細胞後，會結合RNA誘導沉默複合體，並發出信號召喚Dicer蛋白，尋找指定排序的mRNA，對其進行核糖核酸干擾，以碎段的方式造成破壞。病變的基因因而無法被表達，從而細胞無法製造帶有問題的蛋白。英克司蘭透過減低肝臟細胞製造PCSK9蛋白酶，令LDL載體減少被PCSK9蛋白酶破壞，變相增加肝臟細胞從血液中吸取壞膽固醇。

這核糖核酸干擾技術已非再紙上談兵，自1998年被美國科學家發現以來，已經歷多年科學家的反覆驗證和發展成藥物，發現者在2006年獲頒發諾貝爾獎以肯定他們的貢獻。這技術令很多傳統藥物無法醫治或基因出現異常的病患者帶來曙光。香港醫院藥劑師學會

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