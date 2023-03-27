數字化經濟 分析數據助促銷

【本報訊】港府推動本港數碼化經濟的進程，由數字化經濟發展委員會，就四大範疇進行深入研究，包括探索推動數碼經濟發展所需的數碼基建、便捷安全的跨境數據流動、企業數碼轉型，以及人力資源配套。數字化經濟委員會兼科技園公司董事會成員車品覺昨在電台節目表示，本港首次由下而上形式提出以集體智慧加強發展數字經濟，在數字化趨勢下，各行業都有需要轉型，分析數據有助促銷產品。

倡加強監管人工智能 車指出，內地目標數字經濟佔整體經濟發展40%至50%，即民眾有一半會接觸到相關技術，足以讓經濟生態和思考模式產生變化。因此，他認為各行業龍頭企業應發揮帶頭作用，重視數字化轉型，帶領行內中小企參與，培養良好數字化經濟生態。

對於聊天機器人程式ChatGPT，車認為應在兩方面加以善用，包括用來翻譯和撰寫撮要文章。

ChatGPT的使用方法層出不窮，應用範疇愈來愈廣，但培養人工智能及科技素養，是較抽象的概念，建議應思考如何加強監管，避免日後人工智能有機會傷害人類。