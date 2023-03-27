兩棲爬蟲動物多棄養 飼養前須三思

【本報訊】不少動物團體一直關注棄養問題。香港兩棲及爬蟲協會是漁農自然護理署「動物領養計劃」下的其中一個夥伴機構，該協會昨稱，現時飼養了約200隻動物，當中一半是被截獲的非法入口動物，例如現時科學館「親親兩棲爬行動物生物多樣性工作坊」其中一隻動物大使、藍舌石龍子Mojito；另一半的動物則曾被遺棄街頭或棄養。協會鼓勵市民領養動物，更希望飼養者照顧寵物終老，不要棄養。

主人懷孕 睫角守宮失家園 藍舌石龍子Mojito是2021年被檢獲的非法入口動物，由漁護署轉交該協會照顧。另一隻身手敏捷、眼大大但沒有尾巴的睫角守宮Blue，在前主人的另一半懷孕時被棄養。該協會領養部幹事黃朗研提醒，有意飼養寵物的市民不但要考慮家中環境，更要細想未來生活的規劃，例如結婚、往外地長時間等，有沒有牠們的位置。不少人對所飼養的寵物一知半解，例如不知道巴西龜的體積會隨年月大幅增長，從小時只有5元硬幣大小長至大於人臉，飼養所需的空間增加，致有人因住所空間不足而棄養。

傷疤處處的巴西龜Tam姐，曾經流落高速公路，幸被好心人發現，聯絡協會跟進。黃朗研透露，Tam姐不但龜殼爆裂和骨折，更受蛆蟲感染至接近心臟位置。但協會沒有放棄，牠曾接受5、6次手術，以超過一年時間慢慢復原，雖留下疤痕，但傷口已愈合。

黃朗研希望，市民決定飼養寵物前應三思，承諾照顧牠們一生，確定對牠們不離不棄，協會支持市民領養被遺棄的動物，給牠們一個溫暖的家，讓牠們再次感受愛。