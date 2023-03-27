公營街症少 難就診 牙痛焗忍 誰憐基層

蛀牙鬆脫 逾半劏房戶死頂 本港公共牙科服務嚴重不足，令基層只能「死頂」牙患。有關注基層牙科服務團體昨日公布一項調查，發現居於不適切住所受訪者的牙患問題比普遍受訪者嚴重，特別在牙痛、蛀牙和牙齒鬆脫問題上分別都高出兩成多。而居不適切住所的受訪者選擇向牙醫求診比例亦較低，面對蛀牙或牙齒鬆脫，有逾半人不會處理。團體建議增設每區一間公共牙科診所，提供牙科全套服務，同時將牙科服務納入基層醫療服務，提供一年一次的牙科檢查及洗牙服務等。

中西南區基層牙科關注組於今年2月至3月期間進行調查，共收回412份問卷，當中有149名受訪者現時住在劏房及板間房等不適切住所。根據世界衞生組織訂立的「80/20」標準，即年滿80歲需最少有20隻真實牙齒，但調查發現，當中有18位受訪者表示剩餘不足20隻真實牙齒，其中更有一位年僅57歲的受訪者已沒有真牙，顯示受訪者的牙患問題嚴重。

私營牙科貴 再痛也卻步 求診意識方面，調查發現，居於不適切住所的受訪者向牙醫求診比例較低，沒有接受牙科檢查及洗牙服務的比例高達八成。有牙患問題的基層受訪者表示，私營牙科收費昂貴，因此在過去一年未有接受任何的牙科檢查或洗牙服務，面對不同牙患時亦沒有求診。

調查指出，逾七成受訪者覺得牙患最影響進食，近四成受訪者則因牙患影響情緒和儀容，降低自信及限制社交。但是只有約四成人會在面對蛀牙或牙齒鬆脫問題時向牙醫求診，反映受訪者未有足夠的護齒意識。關注組重申蛀牙及牙痛問題有可能引發其他健康問題，例如頭痛、心血管疾病及腦退化症等，政府必須正視市民的牙患問題。

團體倡納基層醫療服務 關注組建議，於全港每區增設公共牙科診所，以約200元內費用向市民提供牙科檢查和洗牙服務等，亦應提供脫牙、「杜牙根」等全套牙科服務；並將牙科服務納入基層醫療服務，以及推出基層牙科服務津貼計劃，讓基層獲津貼到私營牙科診所求診，以減輕經濟負擔。

現時本港有2,706名註冊牙醫，當中10%已赴海外；45%接近退休年齡，本港牙醫人口比例偏低，每一萬名市民只有約3.7名牙醫。目前衞生署轄下40間牙科門診中心為照顧公務員及其家屬為主，僅得11間有提供「牙科街症」，而且每星期只有兩節時間，每節最多服務42人。公營牙科服務供不應求，甚至有市民要通宵輪候「街症」，有議員提倡引入海外牙醫，系統性解決牙科服務不足問題。為紓緩人手荒，港府擬修訂《牙醫註冊條例》，要求本地牙科畢業生須於公營醫療機構實習一年才能正式註冊，並同時考慮規定在指定機構服務一定年期，但暫未有定案。