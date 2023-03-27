240個車牌拍賣 總得款逾561萬

【本報訊】運輸署昨日在灣仔會展成功拍賣192個車輛登記號碼，另48個號碼則以特別費用1,000元分配予申請人。其中，雙英文字母車輛登記號碼「KW」售得108萬元，為昨日拍賣的最高成交價，整個拍賣總得款項561.2萬元。

拍賣第二高成交價的車輛登記號碼則是「UBS」，得款52萬元；其餘以高價成交的車牌有「YD」，最終叫價44.1萬元，「NH」及「1 HW 1」則分別以37萬元及11.5萬元賣出。買主應注意經拍賣分配的車輛登記號碼只准用於其名下登記的汽車，而有關登記手續亦須於12個月內辦妥。

傳統組合將耗盡 仍無應對方案 此外有指，本港傳統車牌組合即將耗盡，據知運輸署預計最快明年底就會編配完所有字母，目前最新已編配到「YM」，預計最快一年多後即2024年底，馬路上便會出現末代「ZZ」系列車牌。汽車會會長李耀培指近兩、三年環保署設電動車「一換一」計劃，亦設有稅務優惠，令不少舊車牌不是很『靚』要個新車牌，亦加快車牌的需求。

李耀培建議將來車牌組合，數字前加上本土標記，如英文「HK」，甚至是中文字「港」，中間標示車輛種類，以增組合變化。惟香港車牌未來如何演變，目前運輸署仍研究中，暫未有時間表。