七欖3‧31舉行 千人嘉年華「熱身」

【本報訊】「香港國際七人欖球賽」將於本周五（31日）在香港大球場舉行，主辦七欖的香港欖球總會近日舉辦運動嘉年華，吸過千人參與，設欖球、足球等9項運動攤位，供小童、青少年體驗欖球運動等，享受樂趣，普及社區運動。

香港欖球總會主辦「賽馬會社區七人欖球計劃」，前日（25日）於香港海洋公園舉辦「賽馬會運動全接觸嘉年華」，設有欖球、足球、划艇、板球、匹克球、棍網球、投球、跳繩和手球，共9項運動攤位，吸引來自23間學校和非政府組織的學童、青少年及其家人參與，場面熱鬧。

當日有欖球體驗活動和多項運動示範，市民可嘗試多款運動，學習運動知識和技巧，增進對各種運動的興趣和認知，體驗運動的樂趣。香港欖球總會首席社區總監周思豪表示，是次嘉年華挾着七欖熱潮舉辦，其中欖球學習體驗區可訓練參加者領導能力，團體合作和共融等，加強及推動香港社會的運動文化發展。

欖總：已賣出逾2.9萬門票 另外，欖總表示，「香港國際七人欖球賽」3日賽事的門票需求強勁，至今已賣出逾2.9萬張門票，門票銷量和預計入場人數已超越去年11月賽事的逾2.7萬張門票，預料周五開賽日入場人數將逾3.4萬人，其後周六、日兩日入場情況亦相若。

總會又說，是次七欖的門票銷售大部分來自本地市場，料多於去年的銷情。而海外門票的需求已逐步回復至疫情前水平，該會稱海外門票銷量佔公開發售的門票20%。而參考香港大球場的設施簡介，撇除廂房座位，場地共提供約3.7萬個座位，變相欖總預計今年七欖入座率可達90%。