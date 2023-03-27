職安修例 擬下月恢復二讀

【本報訊】勞工處昨日舉行第23屆「建造業安全獎勵計劃」頒獎典禮，表揚和嘉許在職業安全及健康方面表現優良的總承建商、次承判商、地盤從業員及前線工人，共有203個地盤參加。勞工處處長陳穎韶致詞時指出，本港去年有17宗涉及建造業的致命工業意外，處方正計劃於4月向立法會動議恢復《職安健法例》修例草案的二讀辯論。

今屆獎勵計劃參與反應熱烈，共有203個地盤參加，並由67名次承判商、137支安全隊伍，以及142名前線管工，競逐「建造地盤」、「安全隊伍」及「最佳前線管工」3個組別的獎項。此外，在評審期間，有30名工人更獲提名「安全工友」獎。

去年25致命工業意外 17宗涉建造業 陳穎韶表示，在去年發生的25宗致命工業意外中，有17宗涉及建造業，可見建造業仍是職安健風險最高的行業，強調處方非常重視建造業的職安健水平，除繼續提醒業界時刻把安全放在首位外，亦將加強工地巡查執法、宣傳推廣及教育培訓的工作，積極推廣職安健文化。

此外，立法會法案委員會早前已完成審議《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，增加條例的最高罰則，處方計劃下月向立法會動議恢復二讀辯論，並期望條例通過後，能為本港職安健水平帶來立竿見影的效果。