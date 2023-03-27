回應爭議 發展局死撐有必要填海

【本報訊】都會駅業主委員會反對當局在將軍澳132區填海及興建厭惡性設施，昨日發起遊行集會。發展局回應表示，尊重市民表達意見權利，局方已透過不同渠道收集居民意見，正研究盡量減少填海面積及將部分設施遷入岩洞，確保設施不會為社區帶來滋擾。

發展局表示，將軍澳第137區及132區的發展，旨在善用土地及創建未來宜居新社區，包括在第137區興建5萬個住宅單位，並趕及於2030年起陸續入伙，因此建議在第132區對出提供最多約25公頃新造土地，以遷置兩個於第137區運作的設施，以及容納4個同樣有特定地域要求、兼且需佔用臨海位置和依賴水路運輸的設施，以支撐香港東部區域的日常運作。

6設施距最近屋苑至少一公里 發展局重申尊重市民表達意見權利，而政府團隊近日亦主動透過不同渠道，聽取和收集當區居民意見，除出席2、3月的西貢區議會會議外，另舉行十多場與居民會面的活動，並應邀出席地區領袖主辦的居民大會，直接面對面向居民解釋6個設施的功能和必要性，以及相關紓解措施以減低影響，包括6個設施將遠離最近屋苑至少一公里。

此外，局方亦會研究盡量採用削坡方式，以減少填海面積，並考慮將部分設施遷入岩洞的可行性；另會確保6個設施的設計、外觀和營運，都不會具厭惡性或為社區帶來滋擾。