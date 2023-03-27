好大束縛 參與居民斥不合理 戴頸牌遊行添怨氣

50人將軍澳反填海 撤禁聚令後首個集會 港府計劃在將軍澳132區填海，並安置建築海上垃圾收集站、廢物轉運站及混凝土配料廠等6個設施。將軍澳都會駅業主委員會早前獲執法部門發出不反對通知書，於昨日發起遊行集會，反對該區填海及興建厭惡性設施，屬禁聚令取消後首個合法遊行集會，期間每名參加者需佩戴印有獨立編號的掛頸卡牌，有市民表示掛牌不合理，形容「覺得好大束縛」，期望日後當局可放寬遊行限制。

如臨大敵 戰術小巴泊現場 約50名將軍澳居民昨早10時45分於調景嶺體育館外公園集合，每名參加者於起步前均獲大會糾察派發印有編號的卡牌。遊行隊伍於11時半出發，沿途拉起橫額並呼叫口號，約12時半到達終點將軍澳南梯台，期間有大批執法人員在旁戒備及錄影，現場亦有戰術小巴停泊。

參加者之一的黃先生為區內居民，居於將軍澳維景灣畔已有12年。他表示，過往數月雖有諮詢及簽名會，但認為作用遠不及遊行，「遊行係用腳步行出嚟，係有個force喺入邊」，故有所參與。對於掛頸牌一事，他形容是對參加者的束縛，又指遊行和平亦理性，假如遊行途中很大限制，會打擊市民參加的意欲，因此期望日後能放寬限制，不用掛牌。

另一名參加者劉小姐則認為，透過遊行發表意見是公民權利，故執法人員要求參加者掛號碼牌是不合理，但在無辦法之下亦要無奈遵守規定。她又批評執法部門小題大做，安排的警力與參與遊行人數根本不成正比，直言安排「簡直浪費晒納稅人嘅錢」。

市民陳先生則形容路線擠迫，希望日後遊行時，當局能放寬遊行路線、人數等有關限制；至於掛牌安排方面，他認為有關部門需深思熟慮，並多作準備，坦言「今次遊行就話100個人啫，如果多啲都唔知點算」。

嚴限參與者數目 僅准百人 是次遊行的申請單位為都會駅業主委員會，由調景嶺體育館起步，以將軍澳南梯台為終點，藉此反對當局在將軍澳132區填海，以及興建厭惡性設施。遊行獲執法部門發出不反對通知書，不過參與人數遭嚴格限制，僅100人獲准參與，而主辦單位亦必須遵守《港區國安法》、禁蒙面法和不得作出煽動行為，以及必須確保所有參加者全程均有佩戴，由執法人員派發、印有獨立編號，且容易識別的掛頸卡牌。