2人3足勵同行 5月中復辦撐貧童

【本報訊】社會上仍有許多弱勢兒童需要幫助。基督教勵行會年度籌款項目「2人3足勵同行」慈善步行因疫情闊別3年，今年恢復舉辦實體步行籌款，將於5月13日上午9時至下午2時在清水灣鄉村俱樂部舉行，活動旨在為弱勢兒童籌款，支援他們實際生活所需。

嘉年華設劏房體驗館 勵行會指，今次舉行步行籌款的地點是清水灣鄉村俱樂部，步行路線全長約3.5公里，鼓勵參加者以2人3足形式走畢全程，體會弱勢兒童在生活上舉步維艱的情況。除步行籌款活動外，亦有繽紛嘉年華，包括劏房體驗館，可讓參加者體會基層家庭面對的困境，探討香港的貧窮問題。另有充氣城堡、虛擬實境遊戲體驗及扭扭氣球及不同類型的親子工作坊等。

該會表示，這次慈善步行籌得的款項將用作支援弱勢兒童，為他們提供實際生活支援，包括食物援助、課餘託管、康復治療、特殊教育等服務，希望令他們抱有希望、自信及健康成長。

基督教勵行會每年均會舉行「2人3足勵同行」慈善步行籌款，為弱勢兒童籌款，支援他們實際所需。但這項年度活動在過去3年均受疫情影響，在疫情爆發初期需暫停，其後兩年均以虛擬形式進行。