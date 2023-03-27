八達通直播帶貨 推優惠吸商戶顧客

【本報訊】直播帶貨熱潮由內地殺到本港，繼電視台及網上銷售平台續推出相似的推銷計劃，有本地儲值支付工具亦宣布加入戰團，與本地網店平台合作，於其手機應用程式推出專頁，供參與商戶上載推銷產品的影片，至今已吸引到數十商戶參與，更稱部分單一簽帳消費成交金額可達約2,000元。

手機App設專頁 近年內地、東南亞等地開始盛行網上直播帶貨，網絡紅人、明星、商戶化身推銷員，在直播間滔滔不絕地介紹產品，分享使用感受，刺激觀眾消費欲望，提升落單量。八達通卡有限公司順應潮流，與網店平台「掌舖 Boutir」合作，推出「四通八達」一站式直播網店計劃，提供娛樂與購物合一的平台。

平台搜羅美妝、零食、時尚服飾、生活百貨等零售商戶，自今年2月初推出至今，已覓得數十商戶參與，較多售賣化妝品、護膚品，亦有售賣交通工具精品玩具，目標今年內覓得數百商戶參與計劃。八達通分享，他們計劃每周邀請參與商戶進行商品直播，至今曾推出主題包括「熱門潮物」、「運動時尚」、「美妝速報」及「特色美食」等，並提供平台限定產品及優惠吸客，成功令用戶於單一簽帳消費逾1,000元，部分更接近2,000元。

八達通產品部總監葉勁生相信，其應用程式「八達通 App」下載次數逾500萬，能通過此次平台供商戶以生動的購物短片傳遞其品牌形象及商品資訊，更可即時在直播中與客戶互動溝通，刺激消費。平台又推出優惠，吸引商戶參與直播帶貨，參與全年計劃的商戶可獲豁免首3個月的年費；亦推出針對政府電子消費券的半年直播帶貨計劃。