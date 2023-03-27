港產液流電池 勢取代鋰位置

成本低 壽命長 不易燃 鋰電池過熱着火屢見不鮮，除了令手機、電動車無故自焚外，亦成為各國發展可再生能源的其一技術樽頸。本港有初創公司成功研發既安全，成本又低的新型「液流電池」，起火風險極低，有望取代鋰電池，成為大規模儲能設施的重要元件。該初創公司更獲煤氣公司投資，現正與政府部門、企業洽商合作，測試於咪錶應用液流電池，並預計可以太陽能充電，電池壽命更可長達15至20年。公司準備大規模生產，進軍全球的儲能設備市場，隨時成為衝出香港的獨角獸。

現時本港路邊停車收費錶用鋰電池供電，雖然能量密度高、體積小，但如果頻繁地反覆充電和放電，鋰電池可能過熱甚至着火，因此咪錶主要依賴人手定期更換電池。成立只兩年多的初創公司Luquos Energy（易池新能）正研發「鋅—碘—溴電解液液流電池」，並正與咪錶管理公司合作，測試於咪錶應用液流電池。

測試咪錶應用 加裝太陽能 本身為香港中文大學機械與自動化工程學系教授的公司創辦人盧怡君表示，液流電池的儲電介質是水溶液，不會有火警風險，如咪錶電池改用液流電池，便可安裝更多的太陽能板為咪錶充電，更稱液流電池儲備的電量可為3至4部電動單車充電，而電池預計使用15至20年，對比壽命只有幾年的鋰電池亦十分划算。

盧怡君坦言，初創公司的路並不易走，除了需要投入大量資金作研究、實驗，在寸金尺土的香港建立實驗室或研究中心也非常困難，幸在首屆「TERA-Award 智慧能源創新大賽」奪得季軍，獲煤氣公司數千萬元的投資，令綠色能源科技獲得機會發展。

她又透露，已有不少企業、機構，包括停車場公司、污水處理公司向他們洽商購買液流電池，或合作提供充電服務。而團隊正研發新一代電池技術，提升液流電池產電效能，有望較舊有的電池高一倍。