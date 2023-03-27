屯院不敵黃雨水浸 醫管局要交報告

屯門醫院急症室及手術室大樓地下部分位置，在上周六暴雨下出現水浸，有病人需轉往其他醫院，服務一度受影響。有衞生官員昨日被問及短期內有否措施協助解決問題，以及會否檢視其他醫院情況，以免有同類事件發生，他表示有關注情況，強調醫院設備與醫院的服務和質量安全絕對有關，特別是雨季及風季來臨，醫管局會作出相應工作檢查確保醫院安全。當局又表示，將要求醫管局提交報告，確保服務不受影響。