屯院不敵黃雨水浸 醫管局要交報告
【本報訊】本港天文台於上周六（25日）發出今年首個黃色暴雨警告信號，並兩度發出提示本港受冰雹影響。受暴雨侵襲，其中屯門醫院急症室部分位置出現水浸，病人需轉往其他醫院。有衞生官員昨日表示關注有關情況，當局會要求醫院管理局提交報告，確保服務不受影響。
屯門醫院急症室及手術室大樓地下部分位置，在上周六暴雨下出現水浸，有病人需轉往其他醫院，服務一度受影響。有衞生官員昨日被問及短期內有否措施協助解決問題，以及會否檢視其他醫院情況，以免有同類事件發生，他表示有關注情況，強調醫院設備與醫院的服務和質量安全絕對有關，特別是雨季及風季來臨，醫管局會作出相應工作檢查確保醫院安全。當局又表示，將要求醫管局提交報告，確保服務不受影響。
12病人需轉院博愛天水圍
受水浸影響，屯門醫院12名召喚救護車的病人暫轉往博愛及天水圍醫院，自行到院求醫的病人則需等候較長時間，院方需緊急搶修及清理淤塞的雨水井。惟因手術室大樓天台位置出現漏水，9樓產房手術室暫時停用，須緊急維修，院方預留主座手術室作備用。而急症室內，有清潔工人拿地拖清理積水。
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