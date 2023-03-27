引入海外護士 當局稱勿語言能力設限

【本報訊】港府月初擬修訂《護士註冊條例》，包括容許非本地培訓護士免試有限度執業。惟外界憂慮海外護士未必能用中文與病人溝通，或影響服務水平。有衞生官員昨日表示，香港是國際化城市，認為在引入非本地培訓護士上不應預設語言上的要求，建議交由醫療機構招聘時自行決定。

政府建議修例引入海外護士，其在指定機構受聘一定年期，並獲僱主確認表現滿意就可以免試註冊。而當局或考慮部分職位的護士毋須精通中文亦可受聘，包括手術室護士等。有醫生對有關政策表示憂慮，認為公立醫院的護士最好懂得中文，因工作上少不免要與病人進行溝通，例如手術室護士需要向病人確認身份和手術的部位等。

有衞生官員回應指，香港常用兩文三語，認為不同工種在語言方面有不同需要，故不應預先設置限制，規定必須懂得中文或英文。他又表示，工作上語言溝通固然重要，但認為不應在引入非本地培訓護士上設置語言要求，因不同工種未必需要直接與病人溝通，故機構會決定在招聘時有無特別的技能要求。他又認為語言也是技能的一部分，對於工作是否需要這方面的技能，建議交由聘任的醫療機構自行決定。