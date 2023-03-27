研恒常化 跨境器官移植 中港病人得益

指內地技術達國際標準可接軌 器官移植能拯救不少器官衰竭病人的生命。時隔3年，香港移植學會昨日再次舉辦「器官受贈者感恩大會」，近300名器官受贈者及他們的家人出席，亦首次有捐贈者家人作出分享。有政府官員在活動上表示，內地的器官移植技術已符合國際標準，期望中港兩地的跨境器官捐贈機制可恒常化，為更多病人帶來希望。

僅35萬人登記捐贈器官 感恩大會有近300名器官受贈者及其家人、醫護人員向捐贈者家庭致謝致敬。有政府官員表示，港府及相關部門積極支持器官捐贈，惟據器官捐贈網站顯示，現時中央器官捐贈登記名冊有35萬名登記者，認為按本港人口比例計算，捐贈者數量不算高，仍有提升空間。而根據醫院管理局數據，去年遺體捐贈者及活體捐贈者人數分別為29人和23人，兩項數據都較前一年下跌。

至於去年本港首宗成功移植內地器官的女嬰芷希個案，官員指內地的器官移植技術已達致國際標準，足以與本港接軌，期望香港與內地互換器官捐贈能達致恒常化，為本地等候器官移植的病人帶來更多希望。他又透露當局早前在北京拜訪中國器官移植發展基金會，商討建立兩地恒常跨境器官捐贈機制，當兩地有捐贈器官無法於本地配對便可啟動機制。被問及有否落實日期，他指當局正與中國人體器官分配與共享計算機系統中心商討，包括電腦系統配對及跨境運輸等安排，有進一步消息會再公布。

捐父所有器官 成功救5人 此外，活動亦首次邀請器官捐贈者家人分享。其中捐贈者女兒Sandy表示，一向健康的父親因突然出現血管阻塞被送往深切治療部，不久情況轉差出現腦壞死，及後證實腦幹死亡。她指，深知父親熱心助人，故與家人商議後，決定捐出父親所有器官，其肝臟、兩個腎臟和兩個眼角膜，共救5個病人及其家庭。她表示，雖然在短時間內失去至親非常難過，但仍想呼籲其他人如遇同樣情況，也可考慮捐出家人的器官，遺愛人間。