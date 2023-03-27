機場上月錄210萬人次旅客 飆24倍

【本報訊】香港機場管理局昨日公布2月份的航空交通量，上月本港機場處理旅客量210萬人次，同比飆升約24倍；貨運量及飛機起降量分別同比上升6.7%及95.7%，分別達至29萬公噸及逾1.6萬架次。當中來往東南亞和日本的旅客升幅較為明顯，而來往內地、中東和北美洲的商品量的上升則較顯著。

機管局表示，隨着旅遊限制放寬，所有類別旅客的人數均較去年2月大幅上升，當中以香港居民增長尤為顯著。往來東南亞及日本的旅客量錄得最顯著升幅。今年首兩個月，本港機場處理旅客量420萬人次，較2022年同期上升約26倍。飛機起降量同比增加約60%至逾3.2萬架次，貨運量則下跌12.8%至逾57萬公噸。過去12個月，機場客運量同比增加約6倍至970萬人次，飛機起降量上升3.9%至逾15萬架次，貨運量則下跌17.2%至410萬公噸。

比較基數低 貨運量見增長 該局又提到，全球經濟前景不明朗持續對貨運量造成影響。今年2月份，貨運量錄得同比增長主要由於去年同月的比較基數較低所致。轉口及出口貨運量分別同比增加46%及3%。往來中東、中國內地及北美的貨運量錄得最明顯升幅。