資助綠色本地遊計劃 5月底結束 業界冀延長時效增名額 助復甦

【本報訊】隨着本港疫後復常，港府於疫情期間為旅遊業「吊命」、推動本地遊的「綠色生活本地遊鼓勵計劃」將於今年5月底完結。有旅行社負責人指計劃提供的資助名額已接近耗盡，期望當局增加名額，並延長計劃至今年底，進一步援助旅業復甦。另有旅業人士相信當局延續計劃的機會不大，集中資源予推廣出入境遊。

港府於2020年1月推出「綠色生活本地遊鼓勵計劃」，按本地遊的遊客人數提供「鼓勵金」予旅行社，鼓勵市民親近大自然、推廣自然保育，同時支援旅遊業界及推動本地經濟。當局於去年12月為計劃「加碼」，調升每名遊客的鼓勵金水平由200元提升至300元，增加1,000個遊客名額，至合共2,000個，並擴大遊客對象至非香港居民。不過，合資格申請資助的本地遊出發日期至4月20日，申請期則至5月31日。

2000名額接近用盡 專接待東南亞旅客的吉安旅運董事總經理黃志偉表示，該公司已接近用盡綠色遊計劃名額，以降低團費吸引旅客報團，他又稱相熟的旅行社大部分均耗盡名額，期望當局能延長計劃。 旅遊業議會主席徐王美倫表示，縱使現時旅客人數倍增，但行業仍需支援，認為綠色遊需再加碼1,000名額，並延至今年底，助旅遊業進一步復甦。她補充，「文化古蹟本地遊鼓勵計劃」仍會維持至今年11月底，合資格本地遊仍可申請鼓勵金。