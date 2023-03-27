支援旅業 百分百擔保貸款 一年還息不還本

料下月推出 按僱員人數釐定 最多借500萬 本港旅遊業於3年新冠疫情飽受衝擊，今年才因中港通關「大病初愈」。港府最新披露針對旅業及旅遊巴士營辦商而設的百分百擔保貸款計劃，旅行代理商可按公司僱員人數借錢，上市公司亦可申請，最多可借500萬元。而貸款還款期長達10年，並可獲一年「還息不還本」，最快可於下月取得立法會撥款後推出。業界人士指貸款可「還息不還本」出乎預料，體貼他們資金所需；有旅行社負責人透露，計劃借錢請人及更新電腦系統及設備。

港府於《財政預算案》宣布，參考現時「中小企融資擔保計劃」，向持牌旅行代理商及本地旅遊巴士營辦商或登記車主提供百分百擔保貸款，解決其短期資金困難。

旅巴營辦商 每輛可借10萬元 文化體育及旅遊局最新提交予立法會的文件披露，每間持牌旅行代理商可根據向政府申請第二輪防疫抗疫基金資助時的僱員人數，或於百分百擔保計劃推出前的僱員人數申請貸款，僱員總數為10人或以下的旅行代理商，建議貸款額上限為100萬元；11至49人則為250萬元。僱員總數至少50人的持牌旅行代理商，當局建議貸款額上限為500萬元。旅遊巴士營辦商則可獲每輛巴士10萬元貸款。

23億元額度 還款期最長10年 而貸款還款期最長10年，借款人可選擇最長12個月還息不還本，期間僅需支付利息。不過，借款人不可正面對任何由財務機構提出的壞帳索償；貸款亦不能用於償還現有債務。政府將提供最多23億元的承擔額，包括20億元向持牌旅行代理商及3億元向巴士營辦商／車主提供的百分百擔保信貸。

吉安旅運董事總經理黃志偉指，該公司將申請貸款，以聘請員工、更新電腦系統及硬件，準備招待更多旅客，又指公司於疫下元氣大傷，僱員人數由20人減至數人，相信最多只能借百萬元。

旅遊業議會主席徐王美倫則指，若當局能於4月推出貸款計劃，將能加快業界復甦進度，並解釋由於現時辦團需墊支機票、運輸及導遊費，「數期」不穩，業界希望借錢作零用現金，避免資金鏈斷裂。

旅遊促進會總幹事崔定邦指，現時仍有約20輛舊旅遊巴停泊於「旅遊巴墳場」的停車場，較高峰期800輛大減，相信資金有助旅遊巴公司維修剩餘車輛。