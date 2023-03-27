市建局推方案 助業主訂維修保養計劃

【本報訊】大廈樓宇老化業主需負責維修，但並非所有業主均有餘錢集資維修。市區重建局行政總監韋志成昨稱，市建局將於下半年起推出樓宇「定期維修保養方案」參考文件，協助業主或管理公司制訂定期保養計劃。

煥然懿居二期成試點 韋志成在網誌指出，物業是業主的資產，政府及市建局多年來推行多項樓宇復修資助計劃，涉及總金額超過190億元，惟以公共資源資助私人物業業主的做法值得討論，故他指出業主需有定期維修保養的財政儲備。不過調查發現，普遍業主對建立維修基金的意識不足，大廈公契亦無訂明保養計劃及供款要求規範。

為培養業主落實維修基金儲錢作定期保養維修的責任，市建局編製了一套適用於一般私人樓宇的「定期維修保養方案」參考文件，包括不同類型的手冊、文件範本、工程清單和財務報表指引等，協助業主或管理公司制訂定期保養計劃，並於今年下半年推出。

而市建局亦將以「煥然懿居二期」首置項目作為試點，在制訂大廈公契時加入「預防性維修」，列明包括在項目落成初期，由市建局聘請工程顧問，為項目制訂第一個10年的維修保養計劃，讓公契經理人依據此計劃的工程項目，在維修「特別基金」的供款安排作建議，交予業主大會商討。