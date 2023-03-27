過渡屋難助基層 團體促建傳統公屋

【本報訊】為紓緩輪候公屋人士的生活困難，港府近期利用閒置土地及建築物，加快興建供短期居住的簡約公屋。惟在覓地選址及興建數量方面備受爭議，甚至租住年期及租金的釐訂，哪怕是正受惠的基層市民亦有不滿。深水埗N無人士房屋關注組昨日請願，直言港府集中資源加快興建傳統公屋才是真正幫到他們。

簡約公屋造價貴 10多名關注組成員昨午由原「南昌220」過渡性房屋項目出發，沿途經過正待重建的大坑西新邨，並以正重建的白田邨地盤為終點站，沿途高呼「簡約公屋造價貴，興建公屋先實際」等口號，要求港府集中興建傳統公屋單位，以加快上樓進度。

關注組聯絡人李先生表示，不論過渡性房屋或現時的簡約公屋項目均只能短暫改善劏房居民居住環境，但現時單位造價高昂，居民亦只能住兩年，建議港府應集中資源興建公屋，才是解決劏房的長遠之策。

另一成員、現正居住欽州街組合社會房屋項目的黃女士明年4月就滿租約，她指3人房單位租金達約5,000元屬高昂，未能改善其經濟狀況，要求當局將簡約公屋租金與傳統公屋單位「睇齊」。

關注組亦要求將正待重建的大坑西新邨空置單位，出租成過渡性房屋單位，並要求白田邨悉數用作出租公屋單位，以確保市區公屋供應量。