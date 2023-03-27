配合北部都會區發展 羅湖商業城研改建博物館

【本報訊】受疫情影響封關3年，過去羅湖商業城十室九空，淪為「死城」。隨着香港與內地全面通關，北都都會區規劃在即，有消息指內地政府正在規劃將羅湖商業城改建為博物館，而內地響應北部都會區，亦已作出羅湖區規劃圖。

在香港與內地首階段免檢疫通關時，發現羅湖商業城內部，早上絕大部分商舖仍未開門，其中深受港人歡迎的酒樓丹桂軒貼出通知，由2021年9月起已停業，同層另一間餐廳亦已關門；大樓內的商店十室九空，大部分貼出「旺舖招租」告示，估計只有一成店舖仍有經營。大樓僅一樓及少數樓層有商店營業，有商戶指過去3年商業城內商戶的經營情況相當慘烈。

東鐵綫擬大執位 為配合北部都會區發展，政府計劃將北環綫延伸，北面接駁至深圳新皇崗口岸，東連至皇后山等粉嶺北新發展地區；東鐵綫亦擬大執位，將現有羅湖站移遷至深圳，而上水站以北將增設羅湖南站。

消息指，內地政府亦正規劃將羅湖商業城改建成博物館，惟計劃目前未有動工時間，但內地為響應北部都會區，已作出羅湖區規劃圖。對此，身兼北部都會區諮詢委員會委員的議員劉國勳亦表示內地政府已有規劃，香港也應盡快「追落後」。