民生設施又走數 北都發展惹民怒

排污 街燈 光纖未有 長者中心得把口 新一份《施政報告》提及「北部都會區」（北都）是未來的策略發展據點，但項目至今仍處於「願景」階段，沒有時間表，而打鼓嶺一帶作為北都其中一個主要發展區，身兼北部都會區諮詢委員會成員的議員陳月明直指當地居民對計劃「冇咩希望」，因民生基建「滯後」，對他們而言連排污、網絡、街燈等切身問題均未解決，答應興建的長者服務中心都「走晒數」，談何對北都關心；而當區的堆填區臭氣、交通問題10年未解決，無疑會阻礙發展進度，更招民怨。

北都作為政府未來重點項目，提到要造地建屋、開發產業用地、打造「國際創科新城」，面對如此大的規劃，身兼打鼓嶺區鄉事委員會主席陳月明直指當地居民「冇咩希望」，因他們面對諸多的切身問題如排污設施欠缺、沒有網絡和光纖、街燈等基礎建設欠奉均未有解決，民生事項滯後，甚至政府曾經答應興建的長者服務中心都「走晒數」，她指村民希望政府先解決以上問題，不然他們對北都的規劃只會覺得「好遠」、「冇關心」。

未聞道路擴寬方案 打鼓嶺一帶主要有3條主幹道，分別為坪輋路、香園圍公路和蓮麻坑路，這3條路貫通3個口岸，但隨着3個口岸通關，加上未來亦將發展北都，道路的擴寬、改革方案卻遲遲未有。她指政府以為起了香園圍公路就可以解決問題，但此公路只有雙線，假設有意外發生就會立刻堵塞；而當局稱要擴寬蓮麻坑路其中一段，但擴了3年都「未搞掂」；政府也經常表示要對打鼓嶺一帶道路「大整」，但「講咗10年」，都未有落實，因應北都發展而要進行的道路擴闊也「冇講實」，因此要求政府就當地道路改善方案設立時間表。

區內堆填區亦是發展的一大窒礙，她指若作為第一次來港，從口岸出來第一眼便看到堆填區，反問這些人會對香港有何感覺。她過往亦一直反映堆填區臭氣嚴重影響兩地居民，稱對面有20萬居民用畢生積蓄買樓，現在卻連窗都不能打開，而本地居民也如是。當局雖稱有用英泥澆蓋垃圾，以免臭氣傳出，而氣味符合國家標準，但她指此舉無法從根本解決問題，質疑「標準還標準，但係事實就係咁樣」，而臭味主要來源於禽畜糞便，她建議政府應用科技，如回收機將禽畜糞便轉廢為能，起碼能解決臭味主要來源。

堆填區臭氣10年未解決 政府早前表示或在北部都會區物色地點，興建轉廢為能設施，但她認為打鼓嶺已經不適合在原址再起焚化爐，因無論當區生態、發展，都不適合再規劃。

她認為發展必須要「和諧」，若政府忽視打鼓嶺一帶民生基建的前提下推行北都，致使居民有「怨氣」，居民也難以關心北都發展，只會覺得遙遠，亦認為政府推動北都需要基建先行、設立明確時間表。記者曾卓琳