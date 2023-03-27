擬重建1300單位 合資格租客可遷回

【本報訊】大坑西新邨重建計劃曾膠着多年，最新方案於2021年獲城市規劃委員會批出有條件許可，未來將建成兩幢大廈約1,300個單位讓合資格租客遷回，另建約2,000個「港人首次置業」單位，預計共建約3,347伙。

增社福設施公共空間 根據當年平民屋宇及市區重建局向城規會提交的申請文件顯示，該用地涉及的地盤面積共2.09萬平方米，總樓面面積為17.24萬平方米，並要求放寬地積比率限制由5.5倍至8.24倍，而建築物高度限制亦希望由90及130米放寬至135及160米。除重建居住單位外，亦會另外增設社福設施、行人道及公共空間等。

對於重建計劃申請多年未有「動靜」，規劃署回覆本報表示，該規劃許可的有效期為4年，即由2021年12月10日至2025年12月9日。若擬議發展未能在上述有效期內開展，申請人可申請延長規劃許可的有效期。若申請延長規劃許可未獲批准，而擬議發展又未能在有效期內開展，規劃許可將於2025年12月10日失效。