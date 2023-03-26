不平則鳴：不為五斗米折腰的恩師

本文執筆之時，我的理性啟蒙老師杜婉玲，已在荃灣仁濟醫院安詳地離開我們6小時了。但願敬愛的杜老師在天上繼續鳥瞰你的學生，堅毅秉持你的教誨，踏着你指引的人生正路，無悔無倦，奮力執着一點燭光走到底。

我獲得感性的正能量來自勞校小三到初中一，而獲得理性的正能量來自勞校初中最後兩年課程。杜老師是這兩年的班主任和國文及作文科授課老師，我的語文寫作基礎便是在那時奠下的。上杜老師的課，如坐歷史時光穿梭機，穿越中華5,000年。生命影響生命，我的立志與成長在不知不覺中，被杜老師的言傳身教所感染，在循循善誘薰陶中成熟了。

猶記得，她解說《兵車行》，「車轔轔，馬蕭蕭，行人弓箭各在腰，耶孃妻子走相送」，令我悲慟祖國山河破碎，百年殖民侵略戰禍蹂躪的苦難歲月，百姓任由欺壓的國破家亡悲慘命運。

猶記得，她分析《滿江紅》，講到近代清華大學朱自清先生不為五斗米折腰，寧可餓死也不食美國救濟糧的骨氣時，我在淚眼中彷彿看到勞校每一位老師就是站在我們面前的朱自清，都是正氣硬骨頭。老師們寧捱長期低薪，甚或減薪和欠薪，也為我們失學的一群稚子堅持執教，不為五斗米折腰，「一定要把勞校辦下去」！杜老師與同儕們的身體力行，就是活的《滿江紅》、《正氣歌》。

猶記得，她吟詠杜甫《茅屋為秋風所破歌》時，談到詩末「安得廣廈千萬間，大庇天下寒士俱歡顏」時，燃起我們居住在木屋、石屋、天台屋、板間房的同學們同仇敵愾，早已在街上露宿多年的我深刻共鳴。「安」的要義，就是必須改革社會，建設更公平、更公正、更公道的世界。