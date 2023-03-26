仗義執言：大力推家辦及特專上市

政府日前發表《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》，推出一系列措施，吸引全球家族辦公室和資產擁有人的業務來港發展。政策針對吸引超高資產淨值人士來港落戶，有利推動本港發展成為家族辦公室樞紐，鞏固作為國際金融中心地位。

香港發展家辦的優勢得天獨厚，不只擁有世界一流的金融基建及堅實的法治基礎，資金進出自由、投資產品豐富，同時兼具「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，背靠內地的龐大市場，兩地金融體系互聯互通，充分把握中國式現代化、「一帶一路」、粵港澳大灣區等所帶來的機遇。

宣言提出引入新的「資本投資者入境計劃」，其建議投資範疇多元，並把人民幣計價資產亦包括在內，成功申請者更可攜同其合資格家庭來港居住和發展，有效吸引資產擁有人來港；政府資助成立全新的香港財富傳承學院，培育土生土長、具國際視野的財富管理專才，壯大人才庫，亦為下一代開拓新的發展機遇；宣言亦提到推廣本港藝術品拍賣和交易市場的發展，讓把資產投放在藝術品的家辦受惠，有助推動藝術金融行業的發展，同時提升香港作為中外文化藝術交流中心的地位。宣言的措施具針對性，有助香港在競爭中脫穎而出。

值得一提的是，港交所日前宣布推出新特專科技公司上市機制，降低了有關門檻，包括已商業化及未商業化公司市值分別調低至60億及100億元、資深獨立投資者的股份改為3%等，為科技公司來港上市提供更多誘因，有助鞏固香港作為國際創新科技中心的基礎。環球經濟重心東移已是大勢所趨，從全球資金的流向亦可見一斑，香港必須乘勢而上抓住發展機遇。