橫眉冷看：要步香港黃絲後塵

今天烏克蘭的當政者，跟昔日香港的「黃絲」似乎沒有兩樣，都是如此不識時務。2019年，香港特區政府得到中央支持，打算修改「逃犯條例」，反對派聞訊後，極力鼓動市民抗爭，包括組織了不止一次號稱有百萬民眾上街的示威。當時京港政府亦曾嘗試退讓，在同年9月宣布修訂法案壽終正寢，特區官員更敞開大門，願意與反對派開展「和平談判」。

可惜黃絲陣營的主事者大多是莽夫莽婦，既昧於時勢又貪勝不知輸，要價愈來愈高，說甚麼「五大訴求，缺一不可」。這群人跟今日的烏克蘭政府一樣，頭腦固然不濟，背後又受到美西方國家的操弄，即使有心言和，一眾後台老闆也會從中阻撓，硬是要你替他們去打這一場代理人戰爭。在香港的戰爭，西方主子們鼓勵你用汽油彈作武器；烏克蘭戰爭則更慘，西方集團國加班加點，趕製出大量炮彈、導彈，源源不絕為你送上戰場，而烏克蘭的戰士們，卻要付出生命作代價。

近日，中國國家主席習近平出訪莫斯科，亟欲促成俄烏談判。俄羅斯總統普京已公開表示，歡迎中國的和平倡議，只要烏克蘭願意，俄方隨時可以坐上談判桌。可是美國一直從中作梗，在習近平訪俄前後，不斷對俄烏和談吹淡風，更呼籲基輔不要被中俄合演的拖延戰術所迷惑。說穿了，華府就是希望這場戰爭繼續下去，他們好不容易才選出這樣一個又勇又傻的代理人，自然不想放棄。

烏克蘭掌權者恐怕正在步香港黃絲的後塵，美國不停煽惑，讓他們殺紅了眼，以為勝利在望，即使願意開出停火條件，也是對所有要求寸步不讓。這群人如此蠻執，結果將會如何？看來香港黃絲的下場便是答案。