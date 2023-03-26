龍吟虎嘯：是打是談心態不同

在俄烏戰爭背景下，在美國和西方虎視眈眈下，北京對「不封頂」的中俄戰略合作關係有一個「新說明」，即不結盟、不對抗、不針對第三方。有了不封頂和「三不」說明，中俄該怎麼合作就怎麼合作。

目前，俄烏之戰打得慘烈，俄烏美西都騎虎難下，進退維谷。中國和各方的關係及舉足輕重的大國地位自是非常重要，中國提出的政治解決烏克蘭危機的主張，是唯一化解危機的正確之道。儘管有人不想政治解決，不想停火和談，但形勢比人強，自己的實力地位和戰場較量又無法佔上風，政治解決必成唯一選擇，除非有人夠膽又有能力不顧一切擴大戰爭、打世界大戰；這樣的條件，目前各方並不具備。

然而，各方的心態不盡相同，對是打是談的要求和意志不盡相同。俄國最不怕打、最能打，也願意談，且最能堅守底線。烏克蘭最怕打、最不能打、最需要外力的巨大支持才能打下去；失去了支持，烏克蘭絕難打下去。是談是打，烏克蘭自己不能決定，談成甚麼結果也不能決定，從頭到尾它都是大國博弈爭鬥的犧牲品。西方北約心態矛盾，也不能自作主張，是打是談、怎麼打怎麼談，都要聽美國的。

這場仗打到現在，北約西方出錢出人出武器撐烏打俄，一點兒好處沒撈到，反而損失慘重，和烏克蘭一樣被美國當槍使。西方現在很想停火，但美國踢它的屁股，讓它加大軍援烏克蘭，甚至落場參戰，不惜毀滅歐洲。可見，西方的處境和烏克蘭同樣危險和可憐，他們的小命都在美國手裏捏着。

直到今天，美國是最想打、最不想談的，皆因它的擊垮俄羅斯戰略目標遠沒達到。俄烏戰爭，普京發起「特別軍事行動」開始氣勢如虹，很快連遭挫敗，挺俄派很是失望。然而，拜登政府更加失望，因為普京只是挫敗，調整戰法後反攻連連成功，大出美方所料。要再打下去，一是勝算很低，二是力不從心；要談嘛，又很不甘心。