坦言集：美國危矣

美國聯儲局繼續加息，只是25個點子，已經有所收斂。但在當前金融危機醞釀之際，加息仍然是對美國及西方的金融體系帶來壓力。

美國現時是進退維艱。不加息，通脹還可能復漲。美國不加息，歐元加息，美元匯率難免下行。英國及歐盟的通脹嚴重，烏克蘭戰爭未能停戰和談，還對歐洲經濟造成壓抑，財政赤字沒法減少，南歐經濟疲頹。歐盟加息，也不僅是壓抑通脹，更有挽回資金外流的目的。美元與歐元利息差的情況逆轉，或許未必可救歐洲經濟，卻是打擊美國資金，驅使外流。資金外流，美元貶值，同時加劇美國銀行與金融體系的困難。後果不是簡單地依利息差來變動，反而是因市場情緒轉變，避險行動更受衍生工具的催逼，會是急劇崩潰式的骨牌效應。

美國的金融問題，根源在2008年以後十多年的量化寬鬆貨幣政策，體系內積累龐大的盈餘，卻是由美國債急增來支撐。傳統的金融風險，似乎可有美國政府「擔保」，用不停發行的國債作為「最安全」的資產來抑制。但美國加息，卻使美國債價格急跌，由最安全的資產轉化為有毒資產，且因銀行體系和個別銀行積累過多，虧損巨大被迫倒閉，也因而使整個銀行系統的資產債券存款失去保障。

美國政府實行存款保險制度，若從現有的有限度保障改為全額保障，政府何來有這樣的財力？政府債券已超出法律上限，逾31萬億美元的國債利息負擔又重，發行新債對疲軟市場的集資能力也是超負荷，尤其是正值資金外流的勢頭。即使美國政府承諾保障存款，必然濫發政府債券，在市場上引來衝擊震盪，惡化市場預期心理。也因此美國政府大有可能不會守承諾，銀行的大額存戶為避險仍會擠提。

瑞信可以把AT1債券清零毀約不支付，這是政府支持之下採取的措施。美國早有先例，當壓力過大時，政府也可借同樣伎倆，把銀行的債券勾銷，用投資者的全額損失來救美國銀行體系。然而，這樣可能更加速資金從美國銀行、美國金融體系和美元外逃避險，整體危機還會擴大。

於是，解救之法是減息，但減息的利息差也同樣驅使資金外流、美元貶值，兩難之處仍然沒法可解。今次危機劣於2008年，也是當年的後遺問題積累所致。2008年已是大衰退的性質，今次應更惡劣，再量化寬鬆也解救不了。