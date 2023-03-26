政情：逾萬生力軍落戶 梁福元養蜂採蜜

冀蜜糖做孫女嫁妝

喺兩年前，梁福元發現有蜂群圍繞宅第嘅蘭花採蜜築巢，為免孫女受驚，於是佢就用蜂箱做「招待所」。雖然城市人見到蜂群大多會感到懼怕不安，但按照「蜂來富、燕來貴」嘅傳統智慧，只有安全恬靜嘅環境，先至會吸引蜜蜂或燕子前來建窩築巢；況且「蜂巢」 同「鳳巢」發音相近，實在好意頭，所以佢勸喻市民唔好施放殺蟲藥驅趕，其實聯絡養蜂人到場替其遷徙，係比較恰當嘅做法。