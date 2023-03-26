政情：逾萬生力軍落戶 梁福元養蜂採蜜
唔少老闆都話，行行都唔夠人，好難請人。經營農莊嘅十八鄉前鄉事委員會主席梁福元，最近就多咗逾萬「生力軍」，仲要係唔使出糧、毋須放假、保證唔會扭計跳「草裙舞」添！點解會咁「筍」？事關為佢效力嘅新成員，係蜜蜂。
冀蜜糖做孫女嫁妝
喺兩年前，梁福元發現有蜂群圍繞宅第嘅蘭花採蜜築巢，為免孫女受驚，於是佢就用蜂箱做「招待所」。雖然城市人見到蜂群大多會感到懼怕不安，但按照「蜂來富、燕來貴」嘅傳統智慧，只有安全恬靜嘅環境，先至會吸引蜜蜂或燕子前來建窩築巢；況且「蜂巢」 同「鳳巢」發音相近，實在好意頭，所以佢勸喻市民唔好施放殺蟲藥驅趕，其實聯絡養蜂人到場替其遷徙，係比較恰當嘅做法。
強調無心養蜂嘅梁福元話，近日再多一隻蜂后嚟「落戶」，連帶群蜂簇擁而至，怕且要再增添新嘅蜂箱啦！佢估計今年龍眼荔枝將會大造，有利龍眼蜜同荔枝蜜嘅採集。
展望將來，佢就希望蜂蜜成為日後孫女陪嫁嘅嫁妝。佢冇講點解係要揀蜂蜜做嫁妝，可能係用蜂蜜嚟寓意甜甜蜜蜜啩！
人人做記者
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