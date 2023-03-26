政情：將軍澳民生關注組內訌 陳耀初割席 轟黑手掏空

民主派內訌爆不停！涉民主派35+初選案嘅柯耀林，佢曾任召集人嘅將軍澳民生關注組（關注組）再爆分裂，西貢區議員陳耀初尋日喺社交平台發表聲明，宣布退出關注組。聲明中更不點名批評近年有人肆意妄為，令關注組受社區人士質疑，影響聲譽同工作。

喺2018年4月加入關注組嘅陳耀初，2019年年底當選區議員。佢喺聲明中首先表明心迹，話當選區議員後盡力履行選舉承諾，不求政治鎂光燈，只求踏實服務社區。跟住就講關注組出現嘅問題，佢不點名話關注組近年一直受到某組員嘅個人紀律、作風同誠信問題纏繞，而佢曾多次向組內領導層反映，但問題一直未有得到妥善處理。

屢遭地區人士質疑 佢話某人嘅肆意妄為，令關注組不斷被社區人士質疑，嚴重影響關注組嘅聲譽同工作，而隨着幾位組內領導層分別退出或轉趨低調，關注組更出現被人雀巢鳩佔、「假傳聖旨」行事嘅情況。佢話經深思熟慮後，決定即日起退出關注組，又強調今後關注組嘅內外轇轕，一概與佢無關，又話事情發展至此，實在令人遺憾。

實際上，政府喺將軍澳有新規劃，當中包括重置混凝土廠同有多項填海計劃，亦惹起居民不滿。雖則佢冇開全名話係邊個嘅行為令關注組聲望受損，但就貼咗有關將軍澳業主發起今日遊行反對填海嘅報道資料，亦有貼出關注組嘅聲明，話關注組改選，有人退任召集人職務同批准退出關注組嘅通告。

話時話，關注組喺近呢幾年嚟都出現好多爭拗，例如喺2018年9月，民主黨中委會通過將關注組列為政治團體，即係民主黨成員唔能夠以雙牌頭出選，而當時民主黨同關注組喺西貢區議會選舉都善選區「撞區」，並發生爭拗。而喺3個月後，柯耀林連同另外58名黨員宣布退出民主黨，批評民主黨時為立法會議員嘅林卓廷「毫無政治道德」。柯耀林同林卓廷其後因為涉及參與2020年民主派初選，喺2021年1月初被捕。

對外同民主黨擘面：內部亦爆分裂，喺2020年9月初關注組4名成員，包括召集人葉嘉榮同3名區議員王卓雅、李賢浩同李嘉睿，喺社交平台發表聯合聲明，其中提到喺組織內有唔少矛盾仍未解決，故決定退出關注組。直至2021年3月，涉初選案嘅柯耀林宣布退出所有政治聯繫同組織。