鐵皮倉起火 14村民疏散

【本報訊】昨日凌晨近2時，落馬洲落馬洲路一間由鐵皮搭建的貨倉，突然起火冒煙，期間更懷疑傳出爆炸聲，附近多名村民見狀，隨即報案求助。

消防接報趕至，迅速開喉灌救，同時派出搜救隊救援，未幾火勢已被救熄。火警中無人受傷，期間現場一帶約14名村民，需疏散至安全地方暫避，至於貨倉起火原因則有待調查。