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偷拍14歲女裙底 19歲賤男斷正
【本報訊】賤男偷拍少女裙底斷正。前晚7時許，一名14歲少女在港鐵石硤尾站乘搭扶手電梯期間，懷疑被一名男子用手機偷拍裙底。少女不甘受辱，隨即報案求助。
執法人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」，拘捕一名姓葉（19歲）男子，他已被帶走扣留調查。
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