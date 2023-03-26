非禮女童兩罪成 小提琴導師囚21月

【本報訊】小提琴男導師到年幼女學生家中教琴時，涉嫌數次把女生拉到大腿上，再以手指「如彈鋼琴般」撫摸女生私處，期間並以手機播放樂曲為時限，完事後又沒有洗手繼續教琴。涉案男導師否認3項非禮罪，經審訊後，昨在區院被裁定其中兩罪罪名成立。法官指被告違反誠信，沒有表達悔意，判囚21個月。

教琴期間撫摸受害人私處 33歲被告關俊彥，被控於2017年5月至2020年8月4日間，在一單位內分別3度非禮當時6至9歲的女童X。控方開案陳詞指，X自約4歲開始在私人音樂中心跟隨被告學習小提琴。X指被告曾在課堂中，把她拉到其腿上坐下，然後以手指伸到她內褲內，像彈鋼琴般上下移動撫摸她私處，並以手機播放一首樂曲為時限。X指前年8月最後一次案發後，因感到驚恐無法入睡，而把事件告知母親，母親報案處理。X稱曾遭被告3次以同樣手法非禮。

控方陳詞續指，執法部門於前年8月拘捕被告，他在錄影會面中表示間中會請X吃糖，但為免被X家人發現，故會把睡房門關上。他又稱為了糾正X的拉琴姿勢，會觸及X雙手或腰部等位置，亦會以手機播放小提琴音樂等，但他否認X的指控。庭上曾播放X的會面錄影片段，她稱對被告的行為感到抗拒，並稱「我好想走」。她嘗試藉口拿東西離開，但均失敗。

法官裁決時指，控方不能證明首次非禮發生的確實年份和月份，該次非禮發生的日期或許不是控罪一所述的2017年5月，而是可能在2018年下旬，故裁定這項控罪罪名不成立。就着其餘兩罪，法官指，控方在毫無合理疑點下，證明了被告懷着猥褻意圖作出非禮行為，裁定兩罪罪成。法官採納18個月監禁為兩罪的量刑基準，下令3個月分期執行，總刑期為21個月。案件編號：DCCC 590/2021