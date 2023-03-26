宿一宵蠱惑 妙齡女失策 心儀男竟是賊

睡醒揭值1.6萬手機蹤杳銀包被偷 身材嬌小的妙齡熱褲女，前日在中環俗稱「人間妖域」的蘭桂坊消遣期間，邂逅一名心儀男子，雙方其後到旺角闢室「促膝談心」。詎料昨晨女事主睡醒後，發現其手機及銀包失去，男方則不知所終，由於懷疑對方趁其熟睡盜竊財物，無奈下報案求助。執法人員把案件列「盜竊」，將翻查現場「天眼」片段追緝該名男子。

蒲老蘭相識 赴旺角開房 遇竊女子姓高（20歲），身材嬌小，據悉她前日穿上熱褲及高筒皮靴，前往蘭桂坊消遣尋樂。期間，她認識一名男子，彼此傾談下分外投契，雙方在昨日凌晨時分，乘車抵達旺角砵蘭街196號一間酒店房間談心。

詎料至昨日早上9時許，高女睡醒後發現男伴已不知所終，她起床赫見價值約1.6萬元的手機不翼而飛，同時其內有約500元現金的銀包亦告失去，由於懷疑遇人不淑遭人偷走，因此慌忙報案求助。

執法人員接報到場，向女事主了解事發經過，經初步調查後，把案件列作「盜竊」，將查看酒店的閉路電視錄影片段，追緝該名與女事主「宿一宵」的男子歸案。事後，高女隨同執法人員返署協助調查。

竹館職員偷$2500「水錢」 另外，前晚10時許，灣仔史釗域道4號一間麻雀館的職員，發現約2,500元「水錢」，沒有按規定存放枱面，由於懷疑有人暗中「落格」，隨即報案求助。執法人員接報到場，經翻看場內「天眼」片段，發現一名男職員疑趁他人不察，暗中把「水錢」放入自己袋內。經初步調查後，以涉嫌「盜竊」罪，拘捕一名姓周（22歲）男職員，並把他帶走扣留調查。