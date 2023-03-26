跨境代購餐飲 食安籲注意風險

【本報訊】現時網絡科技發達，不少港人都會使用網購平台跨境代購，但亦要注意風險。食環署食安中心提醒市民，光顧跨境餐飲代購及配送時須小心謹慎，特別是留意配送食物的運送時間及溫度控制，如餐飲配送的路程遙遠，若在控制食物的儲存溫度和運送時間方面有欠妥善，食物容易在運送過程中變壞。而截至本月23日，中心今年與香港海關聯合行動，發現158宗涉及個別旅客非法攜帶受規管食物入境的個案，並正提出檢控。

年初起截158宗攜受規管食物入境 中心發言人指，大部分致病細菌在攝氏4度至60度的危險溫度範圍下會迅速繁殖。為保障外送食物安全，在運送途中，熱食應保持於攝氏60度以上，冷食於攝氏4度或以下。如食物置於危險溫度範圍，則須遵從兩小時及4小時原則，即烹製好的食物如置於室溫不超過兩小時，可放入雪櫃待用；熟食如置於室溫超4小時，便須棄掉。

同時，網購陷阱五花八門，發言人又提醒，如欲在網上購買外送食物，應光顧信譽良好的商店，並留意食品種類及可能存在的食物安全風險。此外，根據《進口野味、肉類、家禽及蛋類規例》（第132AK章），凡任何人攜帶野味、肉類、家禽或蛋類入境而沒有原產地發證實體簽發的衞生證明書及/或沒有食環署的事先書面批准，均屬違法。違例者一經定罪，可被罰款5萬港元及監禁半年。