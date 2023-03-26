荃灣狂徒 火燒泥車 後巷 廁所

【本報訊】昨日凌晨近3時，荃灣西樓角路近港鐵荃灣站外，一輛泥頭車突起起火冒煙，途人發現後隨即報案求助。執法人員接報趕至，發現泥頭車左邊車身有被燒過痕迹，並在場檢獲一個懷疑用作盛載易燃液體的玻璃樽及一些燒過的紙張。

約10分鐘後，大河道近川龍街一糖水舖後巷亦發生火警，消防趕至開喉救熄，事件中無人受傷，惟擺放在後巷的一批爐具付之一炬。及至凌晨3時25分，川龍街及新村街交界一處樓梯底，亦有一批雜物起火焚毀。

另於凌晨4時04分，荃灣香車街的暢通易達洗手間亦發生火警，廁內洗手盆、馬桶、廁紙筒及喉管等物品熏黑焚毀。消防經初步調查後，認為4宗火警俱有可疑，遂全部轉交執法部門列「縱火」案處理，正追查4宗案件是否互有關連。

執法人員經翻查「天眼」片段及情報分析後，鎖定一名疑犯。該名疑犯昨日懷疑在機場附近一草地燃燒食物，人員遂拘捕該名32歲姓何本地男子，涉嫌縱火。行動中，人員在該名被捕男子的背包內檢獲兩個打火機和一支殺蟲劑。