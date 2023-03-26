扮地盤工劫錶行 4南亞匪掠值千萬貨

擸牛肉刀尖沙咀購物商場犯案 本港治安不靖劫案頻生！昨日下午，4名南亞裔刀匪身穿反光衣假扮地盤工，闖入尖沙咀一商場錶行打劫，在4分鐘內掠走46隻總值逾一千萬元的名錶及數萬現金，大搖大擺登乘接應私家車逃去。執法人員趕至搜捕，據悉根據被劫走的錶行職員手機定位顯示，劫匪一度在港鐵九龍站附近現身，其後相信往新界逃去。由於劫匪專揀貴價手錶落手，不排除他們曾經「踩線」，摸清貴價手錶擺位後迅速落手。執法人員把案件列「行劫」，正追緝該4名南亞匪徒。

遇劫錶行位於彌敦道36號重慶站購物商場二樓，錶行租用了兩個相連舖位，門口飾櫃擺滿名錶。據了解，遇劫錶行姓黃東主人稱「勞王」，在業界頗負盛名，除上址外還於銅鑼灣及旺角等地點開設錶行，並吸引不少藝人光顧及拍照留念。

手機被搶 曾定位漾日居 昨日下午3時許，4名穿黑衣黑褲的南亞裔男子，持兩把約30厘米長的牛肉刀闖入重慶站購物商場的錶行，掠走46隻、總值約1,078萬元的名貴手錶，同時劫走約3.7萬元現金和職員的一部值一萬元手機，繼而登乘停泊於彌敦道的一輛接應私家車逃去。店員驚魂甫定後，隨即報案求助。大批執法人員接報趕至，在現場一帶兜截搜捕。

據悉，調查人員追蹤被搶走的職員手機的衞星定位，一度顯示位置在港鐵九龍站附近的漾日居，惟相信劫匪已向新界方向逃去無蹤。由於劫匪專揀擺放在飾櫃內、價格較高的名錶落手，因此相信他們早前曾經到場「踩線」，並已摸清該些貴價錶的擺放位置後伺機犯案。案發後，錶行東主返回店舖了解，其後在社交網回應事件，「大家放心，警察跟進緊唔方便講太多，搶咗錶同錢，但人冇事，多謝關心我哋嘅朋友」。

施施然離開 乘私家車逃去 根據現場附近店舖「天眼」拍下的劫匪身影，可見4名匪徒均身穿橙色底黃間條、背後印有「安全至上」字樣的反光衣，他們分別戴上黑色及藍色口罩。同時，其中兩匪頭戴地盤安全帽，另外兩匪則戴上黑色帽，顯示他們有心假扮成地盤工人犯案。即使他們大搖大擺在商場行逛，周邊的市民均不會察覺有任何異樣或加以留意。

4刀匪進入錶行約3分半鐘後得手離開，有人隨身的側孭袋即時變得「脹卜卜」，相信是載滿劫掠的名錶，其後繼續以地盤工人打扮，施施然離開商場。

執法人員經初步調查後，把案件列「行劫」，正追緝4名年齡介乎約30至40歲的南亞裔男子，他們身高約1.7至1.8米，中等身材，案發時身穿橙色背心、黑色上衣及黑色褲。