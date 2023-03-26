大嶼山截值3800萬貨 7私梟乘快艇逃遁
【本報訊】香港海關於上周五（24日）凌晨約3時30分，在大嶼山馬灣涌碼頭一帶進行反走私行動。期間，人員發現7名形迹可疑男子在碼頭一帶徘徊，隨即進行埋伏監視。其後，一艘沒有亮起航行燈的快艇靠岸，另一輛客貨車則高速駛至碼頭，該7名男子隨即上前，把多箱貨物由車尾搬上快艇。關員見時機成熟，立即上前表露身份及進行截查。
貨物包括花膠成藥零件
該7名男子及客貨車男司機見東窗事發，慌忙跳上快艇高速往西面水域逃走，兩艘預先埋伏的海關高速截擊艇即時駛往沙螺灣涌口就位。詎料走私快艇沒有沿直線路徑逃走，反藉黑夜之便，沿深屈灣海岸線航行，其後再加速至每小時40海里。
縱使海關雷達系統一直掌握快艇位置，惟約10分鐘後，該走私快艇最後越過西面水界逃去。
關員在岸上檢獲總值約3,800萬元懷疑走私貨物，包括燕窩、花膠、成藥、電子產品及零件等。海關譴責走私集團在黑夜中高速航行，加上並無亮起航行燈，危害其他海上使用者安全，強調將繼續加強情報收集，並密切留意走私活動趨勢，打擊一切走私行為。
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