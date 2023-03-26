大嶼山截值3800萬貨 7私梟乘快艇逃遁

【本報訊】香港海關於上周五（24日）凌晨約3時30分，在大嶼山馬灣涌碼頭一帶進行反走私行動。期間，人員發現7名形迹可疑男子在碼頭一帶徘徊，隨即進行埋伏監視。其後，一艘沒有亮起航行燈的快艇靠岸，另一輛客貨車則高速駛至碼頭，該7名男子隨即上前，把多箱貨物由車尾搬上快艇。關員見時機成熟，立即上前表露身份及進行截查。