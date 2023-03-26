雖通關 檢疫站未重開 逼爆義莊 先人遺體北上長眠 苦等3年

【本報訊】香港與內地恢復全面通關，惟有先人遺體仍未能移送內地。有市民於內地購買墓位，原打算安排先人遺體北上長眠，惟受新冠疫情封關影響，先人遺體無法運往內地墓園，至今3年仍未獲「開路」，只能於醫院殮房滯留。

業界料千具遺體積壓 有殯儀業界昨表示，以往不少已完成殯儀並已入棺及等待轉運內地的靈柩，會暫存在東華三院轄下的東華義莊；但義莊目前卻罕見地爆滿，導致不少先人遺體被迫停放在醫院殮房「等通關」，無法入土為安。

殯儀業商會永遠榮譽會長吳耀棠昨日指出，全港只有沙頭角口岸設有衞生檢疫站供遺體進出兩地，惟自兩地通關至今，卻一直未見重開。他指疫情前由先人離世至入葬需時約一周，但目前卻有遺體已苦等3年，估計至今或有數百或千計的遺體積壓，盼內地當局盡快讓先人通關，入土為安。

東華三院則稱，轄下的東華義莊現時共有185副靈柩暫存放於義莊內，另有19副靈柩正在入莊輪候名單上。而義莊一向並不會就靈柩設最長存放限期，會依據各先人家屬的不同需要或實際情況，決定存放時間，其中亦包括有部分家屬計劃將先人遷送海外或內地安葬。據了解，自內地與香港恢復通關後，遺體已可經不同方式進內地，部分家屬正陸續安排將先人送返內地安葬。

吳耀棠