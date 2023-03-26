共發放6億 逾5500工人獲職業性失聰補償 另資助2000人購聽力輔助工具

【本報訊】職業性失聰補償管理局「噪音工作．保護聽覺」2023年度巡迴展覽昨日開幕，勞工及福利局局長孫玉菡出席開展禮時表示，自管理局成立以來，已協助逾5,500名工人獲得補償，另外超過2,000名工人更獲資助購買聽力輔助器具，至今發放共超過6億元，向不幸因工失聰的僱員提供支援。

創傷不可逆轉 須預防 職業性失聰補償管理局主席曾浩輝表示，若工友沒有保護聽覺，或有機會患上職業性失聰，加上這是不可逆轉，呼籲員工應預防職業性失聰。孫玉菡亦說，曾就預防失聰問題與曾醫生討論，認為若大家提前預防，譬如在噪音環境下正確佩戴耳塞，減低噪音的效果便好很多，更不需受失聰之苦，冀大眾能一起努力，在這方面做出成績，目標是管理局毋須再發放任何金額。

勞工處去年底推出為期3年的「工傷僱員復康先導計劃」，協助工傷逾6星期後仍未復工的建造業工人，獲得快捷的私家門診復康治療。孫玉菡表示，截至上月底已有350多名工人通過處方轉介至私家診所接受服務，當中有220多人符合資格。他續指，要符合資格的門檻不高，只要是因工作關係造成肌肉、骨骼或相關病患，並預期未能在6星期內復工便能符合資格。