學者：數碼素養不足 或失公民權利

【本報訊】逾3年的新冠疫情令不少學生習慣網上學習，學生的數碼素養有所提升。香港大學教育學院昨公布一項研究發現，疫情前的香港學生整體數碼素養水平不高，但疫情期間學生依賴網上學習，近兩年大部分學生已追回落後的數碼素養水平。有學者指出，若學生沒有足夠的數碼素養，或會失去一些重要的公民權利，建議除學生外，成年人亦需要提供適切的輔助和專業發展機會。

網上學習助學生追回水平 數碼素養是指生活於數碼世代必須的能力和價值取向，以保證個人與社會的健康發展。不過，香港大學教育學院教育應用資訊科技發展研究中心副主任羅陸慧英強調，只學會使用電腦編程等技術性操作，未必能夠提升一個人的數碼素養，需通過處理日常生活和工作才可培養出來。

羅陸慧英引述「數碼公民素養的學習與評估」追蹤研究指出，學生的數碼能力與數碼福祉有正面關連，數碼能力表現較好的學生可較能處理網絡安全問題，亦較少出現上網成癮問題；而表現較差者則較可能遇到網絡欺凌及因網上活動引發的精神健康問題。

研究亦指，疫情前本港學生的整體數碼素養水平不高，但絕大部分學生在疫情期間追回落後的數碼素養水平；惟仍有極少數學生因沒有大屏幕設備，其數碼素養水平卻比之前更為落後。羅陸慧英擔心，若學生沒有足夠素養，會失去一些公民權利，包括網上預約服務、網上學習和娛樂等，甚或失去就業機會，易成網絡行騙、網絡欺凌受害者。